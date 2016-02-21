Некоторые активисты, которые позиционируют себя с участниками Майдана и АТО призывают граждан прийти на вече на Майдан на 17:00

Всеукраинское движение за восстановление конституционного строя в Украине "Революционные правые силы" заявляет о создании патриотического движения из участников Революции Достоинства и АТО для реализации идеалов Майдана мирным путем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидеры РПС сказали на пресс-конференции.

"Революционные правые силы является общеукраинской координационной платформой единения майдановских движений, патриотических организаций, различных объединений патриотического характера, а также добровольческих батальонов, то есть это центр координации. Целью мы поставили сохранение достижений и идеалов Революции достоинства", - сказал представитель штаба РПС Антон Бондаренко.

Как отметил Бондаренко, РПС возникли летом 2015 года, а 21 ноября были проведены первые учредительные сборы.

Представители РПС заявили, что призывают всех украинцев прийти на вече на Майдан Независимости в Киеве в воскресенье, 21 февраля, в 17:00.

При этом общественно-политический деятель Юрий Кармазин заявил, что все сообщения в СМИ о "захвате" помещения отеля "Казацкий" не соответствуют действительности.

"Абсолютно все товарищи, которые здесь находятся, в том числе, которые находятся в военных мундирах, безоружные, совершенно безоружные. Второе - находятся здесь по соглашению с руководством этого заведения, и совершенно не совершают ничего противозаконного", - подчеркнул Кармазин.

Также он сказал, что РПС является надпартийным объединением и оно открыто до всех представителей любой политической силы или общественной организации с целью восстановления Конституции и суверенитета и территориальной целостности Украины.

Все решения в РПС принимаются коллегиально, среди членов движения - нет отдельного лидера, который по словам представителей РПС "перетягивает на себя одеяло".

Активисты РПС заявляют, что сегодня речь идет о продолжении Революции Достоинства.

РПС выступает за отставку правительства, секретаря СНБО, начальника Генерального штаба. Активисты выступают за создание следственных комиссий по действиям представителей Кабмина, аппарата президента, Верховной Рады. РПС настаивает на запрете участия во власти всех, кто занимал посты на протяжении последних 10 лет.

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Активисты выступают за введение военного положения в Донецкой и Луганской области, а также Автономной республике Крым.

РПС настаивает, что Минские соглашения необходимо публично осудить и перейти к новому формату урегулирования военного конфликта на базе Будапештского меморандума с привлечением Польши и Турции.

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Отмечается, что после "захвата" в холл помещения не было допущено никого из журналистов, за исключением одного с 17-го канала, который идентифицируется как Rusvesna.su и который спрашивал у собравшихся в холле неизвестных лиц в камуфляжной форме что они здесь делают. Потом именно этот сайт и именно этот журналист давал прямую трансляцию с пресс-конференции, в которой принимал участие бывший народный депутат Юрий Кармазин.