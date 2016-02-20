Ющенко предлагают назначить главой Нацбанка (петиция)

11:15, 20 февраля 2016
Политика
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На сайте президента появилась электронная петиция с просьбой назначить Виктора Ющенко главой Национального банка.

Фото УНИАН

Петицию зарегистрировали 19 февраля.

"Под его руководством в Украине успешно проведена денежная реформа, создана Государственная казна, а также начато строительство Банкнотно-монетного двора. В 1997 году Ющенко попал в шестерку лучших банкиров мира по версии влиятельного финансового журнала Global Finance", - говорится в тексте петиции.

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Стоит отметить, что Ющенко с 1993 по 1999 год возглавлял украинский Нацбанк.

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