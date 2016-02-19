СМИ: Ляшко выторговывает для себя кресло спикера, для соратников – министерские должности

Об этом сообщает источник в Администрации Президента, пишет Украинская правда.

Так, по словам собеседника на Банковой, Ляшко хочет занять кресло спикера парламента, а для своих однопартийцев просит два министерства, одно из которых – Минэкологии.

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Кроме того, радикалы хотят получить контроль над "Укроборонпромом", который сейчас возглавляет Роман Романов. Отмечается, что до этого назначения Романов руководил президентской избирательной кампанией Порошенко по Херсонщине.

Романов также торговал автомобилями "Хюндай", которые в Украине производит корпорация "Богдан" Гладковского, совладельцем которой раньше был Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля премьер-министр Украины Арсений Яценюк намеревался провести консультации с президентом Петром Порошенко, руководителями фракции "Блока Петра Порошенко" Юрием Луценко и главой фракции Радикальной партии Ляшко по поводу коалиции.