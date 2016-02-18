Яценюк сегодня собирается провести консультации с Порошенко, Луценко и Ляшко

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр повідомив під час засідання уряду.

"Я проведу сьогодні консультації з Радикальною партією, ще раз поспілкуюсь з президентом, з керівником його фракції. Треба прибрати емоції, вони ні до чого, і рухатися далі вперед", - сказав Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, фракции «Самопомочи» и «Батькивщины» требовали отставки правительства.

16 февраля Верховная Рада 247-ю голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но не поддержала постановление о недоверии Кабмину.

17 февраля Яценюк заявил о ведении переговоров относительно «доформатирования» правительства.

“Мы ожидаем предложений от наших политических партнеров. Мы проводим политические консультации, в том числе с Радикальной партией Олега Ляшко, чтобы переформатировать коалицию, обновить коалиционное соглашение, доформировать состав Кабмина и дальше двигаться в правильном направлении для страны, а это направление - это очень четкие шаги по проведению реформ”, - подчеркнул Яценюк.

17 февраля фракция «Батькивщина» в связи с провальным голосованием за отставку Кабмина заявила о выходе из парламентской коалиции.

Сегодня, 18 февраля, руководство партии «Объединение «Самопомич» приняло решение прекратить участие фракции в парламентской коалиции.

Лидер фракции "БПП" Луценко сегодня заявил, что фракция не будет выходить из состава коалиции, но считает невозможным работать с нынешним правительством.