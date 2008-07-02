Ющенко о "замороженных конфликтах" в Грузии, Азербайджане и Молдове

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) должна инициировать переговорный процесс для решения замороженных конфликтов на территории стран-членов ГУАМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал, выступая на пленарном заседании саммита ГУАМ.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня вопрос неурегулированных конфликтов на территориях Грузии, Азербайджана, Молдовы является фактором опасности и нестабильности для всех.

Он подчеркнул, что решать этот вопрос необходимо, исходя из фундаментального принципа – целостности территории этих стран.

В то же время он заметил, что относительно некоторых конфликтов нет не только плана урегулирования, но и нет переговорного процесса, который позволил бы сформировать такой план.

Как пример В.ЮЩЕНКО напомнил о том, что сегодня план Украины по урегулированию Приднестровского конфликта поддерживается всеми.

«Необходимо направить усилия ГУАМ на то, чтобы организовывать такой диалог», - сказал В.ЮЩЕНКО.