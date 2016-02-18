В РФ отреагировали на возможные санкции Украины для борьбы с российской пропагандой
Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сравнил инициативу Национального совета Украины по телерадиовещанию ввести санкции против российских каналов с советской цензурой.
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на РСН.
«Это очередной акт повторения худших опытов из советской практики в отношении свободы слова, так полюбившихся украинским партнерам», - сказал Левин.
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Депутат добавил, что государственность Украины сформировалась именно в советский период и эта страна «должна была бы с большой осторожностью относиться к бездумному копированию идей глушения и запретов на информацию».
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Левин выразил надежду, что эту идею Нацсовета Украины не поддержат.
Как сообщал УНИАН, ранее Национальный совет Украины по телерадиовещанию обратился в Совет национальной безопасности и обороны с предложением ввести санкции против 38 юридических лиц России, которые владеют крупнейшими федеральными телеканалами и радиостанциями.