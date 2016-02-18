ВР отказалась отменить закон об электронном декларировании

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление «Об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.02.2016 о принятии в целом как закона законопроекта № 3755» проголосовали лишь 100 (при необходимых 226 голосах народных депутатов).

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Также не поддержали еще одно постановление об отмене этого закона. «За» проголосовали только 109 депутатов.

Народный депутат Украины Юрий Левченко, автор одного из проектов постановлений, отметил, что решение принято с нарушением требований Конституции и Регламента Верховной Рады, что приводит к нарушению прав народных депутатов Украины как представителей украинского народа на его обработку и внесение соответствующих предложений.

Он отметил, в частности, что во время рассмотрения данного законопроекта в его текст были внесены изменения с голоса, с которым народные депутаты не имели возможности досконально ознакомиться, а комитеты - рассмотреть эти изменения.

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По его словам, рассмотрение этого законопроекта проведено без соблюдения процедуры второго чтения, то есть без соблюдения 10-дневного срока предоставления народным депутатам законопроекта, без постатейного обсуждения законопроекта и поправок к нему, без оформления должным образом и предоставления сравнительной таблицы законопроекта, также без соблюдения специальной процедуры постатейного голосования законопроекта, что противоречит требованиям статей 116,117, 118, 119, 120 Регламента Верховной Рады Украины.