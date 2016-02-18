Рада приняла "безвизовый" закон о работе агентства по розыску активов

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет выполнения рекомендаций, которые содержатся в шестом докладе Европейской Комиссии о выполнении Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины насчет усовершенствования принципов деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" (№ 4056).

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 из 293 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон устанавливает, что Нацагентство с целью выполнения своих функций имеет счета в органах Государственной казначейской службы Украины, также ежегодно проводится независимая внешняя оценка деятельности агентства.

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Общественный контроль за деятельностью Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, обеспечивается через Общественный совет при агентстве, состав которого утверждается председателем агентства из 9 человек на основании результатов конкурса.

Ежегодный отчет Нацагентства должен содержать, в частности, данные о поступлении в специальный фонд государственного бюджета Украины и расходы из него.

Среди прочего, законом предложена схема должностных окладов, согласно которой, в частности, председатель агентства получает оклад в размере 12 минимальных заработных плат, заместитель председателя - 11.

Одновременно председателю Нацагентства и его заместителям устанавливается надбавка за особый характер работы и интенсивность труда в размере до 75% должностного оклада с учетом надбавки за ранг. Решение о пересмотре указанных выплат принимается Кабмином ежегодно по результатам независимой оценки эффективности деятельности агентства.

Финансовое обеспечение Нацагентства осуществляется за счет средств госбюджета.