Пересчитаем деньги в кармане министра

История, как депутат из пропрезидентской фракции Вадим Денисенко пытался «настучать» в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, занимательна и поучительна. Это – прекрасный кейс на тему: почему политическая и экономическая система страны находится в болезненном состоянии и какие лекарства помогут вылечить пациента.

На прошлой неделе на заседании парламентского комитета по экономике, а затем и в Фейбуке Денисенко «сообщил» о возбуждении НАБУ уголовного дела против министра инфраструктуры в связи с выплатами зарплат «в конвертах» работникам министерства. Через несколько часов глава НАБУ Артем Сытник заявил, что никакого «дела» против Пивоварского не существует. Да, в Антикоррупционное бюро поступают депутатские сигналы о получении чиновниками зарплат «в конвертах», но такие слухи есть по многим ведомствам, а не только по Мининфраструктуры. Следователи НАБУ пригласили инициатора запроса Денисенко для дачи показаний, но депутат, по словам Сытника, «не появился, а в устной беседе сказал, что ничего не знает об этих фактах».

«Есть явные элементы злоупотребления в обращениях в НАБУ", - сделал вывод Сытник

«Есть явные элементы злоупотребления в обращениях в НАБУ", - сделал вывод Сытник.

Обычная ситуация для нашего политикума, напоминаеющего собрание «милых» скорпионов, не правда ли? Если бы депутат Денисенко вместе с Сытником захотели узнать о выплатах зарплат «в конвертах» чиновникам, им следовало бы обратиться к кураторам фракции БПП, которые, рискну предположить, находятся «в теме».

В ноябре 2014 года после досрочных парламентских выборов и в связи с необходимостью формирования нового правительства люди президента отбирали кандидатуры на посты министров и обещали успешным, привыкшим к высокому уровню жизни представителям бизнеса хорошие зарплаты.

Они заверяли, что по прошествии небольшого периода времени будет создан некий фонд, который позволит увеличить «смешные» зарплаты украинских государственных топ-менеджеров до уровня адекватного для лиц с такими уровнями рисков и ответственности.

Ходят слухи, что для тех, кого президентская команда считает своими, доплаты были найдены. Остальных просто кинули. Поэтому показавший себя успешным государственным менеджером Пивоварский в течении последних 12 месяцев и поднимал на различных уровнях тему о необходимости официального повышения заработных плат работникам ведомства. Министра не услышали.

Сейчас, похоже, мы подошли к этапу, когда система государственной власти готова жить на «белую зарплату», а общество и Минфин пока не готовы такие зарплаты платить

Сейчас, похоже, мы подошли к этапу, когда система государственной власти готова жить на «белую зарплату», а общество и Минфин пока не готовы такие зарплаты платить.

«Как можем вам дать 25 тысяч в месяц при среднем показателе по стране 3,7 тысячи гривень?» - говорят они чиновникам. «Как вы хотите победить коррупцию и найти лучших в стране менеджеров на эти слезы?», - отвечают им менеджеры.

И это действительно проблема. Как нашей стране расставить на капитанском мостике эффективных менеджеров, которые бы любили свою страну, добивались результатов в работе и при этом не брали взяток?

Как и та, почему депутаты из фракции правящей коалиции в парламенте забирают хлеб у оппозиции и «мочат» министров своего правительства вместо рекламирования их достижений, которые на самом деле есть. И за что, позвольте узнать, «мочат»? За то, что их партийные руководители не могут создать прозрачный механизм стимулирования государственных чиновников.

В мире работает правило: чем эффективнее экономика страны, тем больше получают ее топ-менеджеры. Эта формула также учитывает уровень зарплат в корпоративном секторе страны, исторические традиции и ментальность населения.

В Сингапуре (ВВП на душу населения $83 тыс.) премьер-министр получает в год 2,2 млн долларов США, министры - от 935 тыс. долл. до 1,2 млн долл.

В США (ВВП на душу населения $55,9 тыс.) президент, являющийся главой правительства, получает 395 тыс. долл. в год, министры - от 172 тыс. до 230,7 тыс. долл.

В Германии (ВВП на душу $47 тыс.) канцлер – эквивалент 313,2 тыс. долларов, министры – порядка 199 тыс. долл.

В Великобритании (ВВП на душу $46 тыс.) премьер-министр 198,7 тыс. фунтов в год, министры от 97,1 до 145,5 тыс. фунтов.

В Украине (ВВП на душу $2,1 тыс.) зарплата (оклад) премьера составляет 8,3 тыс. грн ($319), а министров - от 6 до 7,6 тыс. грн. Даже с учетом дополнительных выплат, о которых с таким энтузиазмом сообщили несколько дней назад украинские медиа, эти выплаты ничтожны по сравнению с вознаграждением зарубежных коллег.

Кстати, есть интересный сайт, где собрана информация о том, кто и где в мире зарабатывает больше всего http://www.paywizard.org/main/salary/vip-check/world-leaders-salaries

Рынок труда, как и любой другой работает по своим законам. И если люди и в целом общество не хотят их замечать, это не значит, что универсальные правила не действуют.

Мировая практика показывает, что успешные проекты, в том числе, в масштабе отдельных стран, могут реализовываться лишь успешными управленцами, для которых создана понятная система мотиваций и действует понятная система оценки труда. Украинцы, похоже, продолжают мечтать об успехе, заплатив своим менеджерам жалкие копейки. Никого, кроме лузеров, мечтающих об использовании государственной должности для быстрого обогащения, таким подходом не привлечь. Поэтому и имеем то, что имеем: деградирующую последние 30 лет экономику.

Конечно, размер официального денежного вознаграждения – тема для общественного обсуждения. Но мы должны помнить, что в бизнесе, который готовит лучших профессиональных управленцев, заработные платы на отечественном рынке начинаются от $3 – 5 тыс. По очевидным причинам, обнищавшие украинцы не готовы простить чиновнику заработную плату на уровне 130 тыс. грн в месяц. Но сумма на уровне эквивалента $1 – 1,5 тыс., с учетом патриотической составляющей работы гос-менеджера, на этом этапе развития вполне может стать искомым компромиссом. Конечно, с перспективой роста по мере выздоровления национальной экономики.

И до «маленького украинца», подрывающего последние два десятка лет свое здоровье за $100 в месяц, должно, наконец, дойти, что у него не будет шансов на европейские $1 – 1,5 тыс. до тех пор, пока министр, принимающий решения ценой в многие миллиарды, получает $300.

«Человек должен получать за свою работу деньги. Не пособие, не гуманитарную помощь, а реальные деньги, позволяющие ему и его семье жить достойно. Если вы не платите ему денег, которых он заслуживает, будьте готовы к тому, что он найдет способ, как их получить», - говорит украинский эксперт на рынке труда, директор по развитию Work.ua Сергей Марченко. И он прав!

Очевидно, что перед инициаторами «перезагрузки» Кабинета министров сейчас стоит задача найти достойную замену правительственной команде Яценюка-Порошенко образца 2014 года

Очевидно, что перед инициаторами «перезагрузки» Кабинета министров сейчас стоит задача найти достойную замену правительственной команде Яценюка-Порошенко образца 2014 года. Если власть не найдет ответ на вопрос о достойном вознаграждении чиновников, то эту проблему не решить. То есть пацаны, готовые сесть на «потоки» найдутся. Независимые от политических и коммерческих интересов эффективные менеджеры в такую власть не придут.

И депутаты из пропрезидентской фракции вновь будут писать письма в НАБУ с просьбами проверить слухи о злоупотреблениях обманутых министров.

Юрий Куликов