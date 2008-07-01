Регионалы объяснили БЮТу разницу между "выходом" и "невхождением"

Юридически абсолютно невозможно решением съезда партии или блока лишить народного депутата его полномочий.

Об этом в интервью УНИАН заявила народный депутат Украины (фракция Партии регионов) Елена ЛУКАШ, комментируя информацию о том, что якобы закрытый съезд БЮТ принял решение о лишении Игоря РЫБАКОВА полномочий народного депутата.

Она отметила, что в решении Конституционного Суда Украины, обнародованном 27 июня, были разъяснены лишь термины относительно “выход” и “невхождение” народного депутата во фракции. По ее словам, вопросы исключения депутата из состава фракции не толковались Конституционным Судом, поскольку такое понятие отсутствует в Конституции Украины. При этом Е.ЛУКАШ подчеркнула, что невозможно отождествлять термины “выход” из состава фракции и “исключение” из фракции. Она считает такое отождествление понятий «большой юридической ошибкой».

Депутат также отметила, что в случае принятия решения об исключении народного депутата из состава фракции, оно не может иметь никаких правовых последствий.

Комментируя само решение КС, Е.ЛУКАШ сказала, что оно, как и несколько других последних решений суда, напоминает высказывание «на половину первого – пишите коротко и непонятно».

По ее словам, двусмысленность в мотивациях последних решений КС «дает возможность политикам манипулировать и сознанием, и решением судов».

Также представитель Партии регионов отметила, что исключение народного депутата из состава фракции нельзя считать его добровольным выходом.

Таким образом, по ее словам, не будет иметь юридических последствий ни решение съезда партии или блока об исключении народного депутата из фракции, ни решение о лишении его депутатских полномочий.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от БЮТ И.РЫБАКОВ написал заявление о выходе из коалиции.

27 июня было обнародовано решение Конституционного Суда, которым, в частности, признаны неконституционными положения ч. 5, 6 ст. 13 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» относительно права народного депутата свободно выходить из состава фракции или не входить ни в одну из зарегистрированных депутатских фракций.

Кроме того, Конституционный Суд растолковал термины «невхождение» и «выход» народного депутата из депутатской фракции.

Согласно разъяснению КС, «невхождение» народного депутата Украины, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий) в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий), – это в установленном законом порядке отказ народного депутата войти в состав депутатской фракции, которая формируется из народных депутатов, избранных от политической партии (избирательного блока).

Согласно толкованию КС, «выход» народного депутата из состава фракции – это в установленном законом порядке прекращение народным депутатом своего пребывания в составе зарегистрированной депутатской фракции политической партии, по списку которой он был избран.

Конституционный Суд также разъяснил, что народный депутат обязан находиться в депутатской фракции той политической партии, избирательного блока, по списку которого он был избран народным депутатом.

30 июня источник УНИАН в БЮТ сообщил, что съезд блока лишил народного депутата И.РЫБАКОВА депутатского мандата.

Сам съезд проходил за закрытыми дверями, без участия представителей СМИ.

Источник также сообщил, что во время съезда было принято решение не давать никаких комментариев и официально не обнародовать решение блока. Чем вызвано такое решение собеседник агентства не уточнил.