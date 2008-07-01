Ющенко и Саакашвили открыли памятный знак возле турецкой границы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ приняли участие в церемонии открытия памятного знака «Дорога Грузии – дорога просветительства святого Андрея Первозванного», который установлен на втором километре автодороги Кварити – Сарпи возле турецкой границы.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО отметил, что личность Андрея Первозванного – объединяющая для украинского и грузинского народов. Он напомнил, что Андрей Первозванный проповедовал и крестил неофитов на территории Грузии, а затем – и в Киевской Руси.

В.ЮЩЕНКО поздравил грузинский народ с открытием памятника на дороге, которой шел первый ученик Христа.

Он также высоко оценил деятельность своего грузинского коллеги М.СААКАШВИЛИ.

«Я убежден, что та политика, та работа, которую проводит в Грузии мой друг, это та политика, которая сближает наши государства, сближает наши народы», - сказал В.ЮЩЕНКО.