У Ющенко встали на защиту беженца из коалиции от БЮТ

Заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК заявляет об отсутствии правовых оснований для лишения депутатских полномочий народного депутата от фракции БЮТ Игоря РЫБАКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.СТАВНИЙЧУК сказала на брифинге во вторник.

«Основания для принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата РЫБАКОВА на сегодня отсутствуют», - отметила М.СТАВНИЙЧУК.

Она добавила, что с правовой точки зрения правовой статус фракции и правовой статус коалиции разные. По ее словам, лишить полномочий депутата можно в случае невхождения во фракцию политической силы, или выхода из фракции.

При этом она напомнила, что депутат И.РЫБАКОВ написал заявление о выходе из коалиции.

«Если бы РЫБАКОВ написал заявление о выходе из депутатской фракции, то бесспорно, тогда в БЮТ и, соответственно, во фракции и, соответственно, у съезда возникло бы абсолютное право принять решение о досрочном прекращении его полномочий», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от БЮТ И.РЫБАКОВ написал заявление о выходе из коалиции.

27 июня было обнародовано решение Конституционного Суда, которым, в частности, признаны неконституционными положения ч. 5, 6 ст. 13 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» относительно права народного депутата свободно выходить из состава фракции или не входить ни в одну из зарегистрированных депутатских фракций.

Кроме того, Конституционный Суд растолковал термины «невхождение» и «выход» народного депутата из депутатской фракции. Согласно разъяснению КС, «невхождение» народного депутата Украины, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий) в состав депутатской фракции политической партии (избирательного блока политических партий), – это в установленном законом порядке отказ народного депутата войти в состав депутатской фракции, которая формируется из народных депутатов, избранных от политической партии (избирательного блока).

Согласно толкованию КС, «выход» народного депутата из состава фракции – это в установленном законом порядке прекращение народным депутатом своего пребывания в составе зарегистрированной депутатской фракции политической партии, по списку которой он был избран.

Конституционный Суд также разъяснил, что народный депутат обязан находиться в депутатской фракции той политической партии, избирательного блока, по списку которого он был избран народным депутатом.

30 июня источник УНИАН в БЮТ сообщило, что съезд блока лишил народного депутата И.РЫБАКОВА депутатского мандата.

Сам съезд проходил за закрытыми дверями, без участия представителей СМИ.

Источник также сообщил, что во время съезда было принято решение не давать никаких комментариев и официально не обнародовать решения блока.