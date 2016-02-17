Закон об исключении кандидатов из избирательных списков нарушает конституционные права – ОПОРА

Об этом говорится в заявлении организации.

ОПОРА призывает украинский парламент отменить закон "О внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" (относительно исключения кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка в многомандатном округе)" из-за грубого нарушения избирательных конституционных прав граждан избирать и быть избранными и на основании фактов нарушения регламента Верховной Рады во время его принятия", - отмечают ее авторы.

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ОПОРА обращает внимание на то, что закон вводит возможность исключения кандидатов в народные депутаты из избирательных списков уже после объявления результатов голосования на основании решения съезда политической партии.

"В случае вступления в силу этого закона съезды партий смогут изменять очередность получения мандатов кандидатов, включенных в избирательные списки парламентских политических сил. В то же время законодатель не определил оснований для принятия решения съездом партии об исключении кандидата из избирательного списка после объявления результатов голосования", - отмечают авторы заявления.

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По их словам, также закон не содержит процедуры принятия соответствующего решения съездом партии.

"Во время голосования 16 февраля украинский парламент нарушил закон "О регламенте Верховной Рады Украины", когда проголосовал за возвращение к рассмотрению законопроекта №3700 и принятие его за основу и в целом. Провальное голосование за законопроект 16 февраля должно было бы привести к признанию его отклоненным и невозможности его внесения на текущей и следующей за ней внеочередной сессиях парламента", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что законопроект, получив острые замечания по его содержанию от части депутатов, в соответствии с регламентными нормами, должен пойти на второе чтение.

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В ОПОРЕ считают, что закон об исключении кандидатов из избирательных списков поставил партийные интересы выше политических прав граждан, поскольку возможность отзыва кандидатов из списка после голосования нарушает их право быть избранными, а относительно избирателей, которые голосовали за весь список в целом, - их право выбирать своих представителей.

"Законопроект №3700 предоставляет неограниченные возможности руководству партии просматривать перечень уже де-факто избранных лиц после объявления результатов голосования, что противоречит рекомендациям и выводам авторитетных международных организаций, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) относительно недопустимости партийного диктата над избранными народными представителями. Пересмотр избирательного списка после объявления результатов голосования изменяет содержание волеизъявления избирателей", - отмечается в заявлении.

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Впрочем, по мнению ОПОРЫ, с правовой точки зрения попытки применить положения принятого закона к нынешнему парламенту являются сомнительными. В этом организация видит текущую политическую мотивацию лидеров фракций лоббировать соответствующий законопроект и попытки подстроить законодательство под внутрипартийные вызовы.

ОПОРА также призывает президента Петра Порошенко в случае отказа Верховной Рады отменить этот закон применить к нему вето.