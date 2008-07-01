Что думают украинцы об изменениях к Конституции (опрос)

Народный депутат Николай ТОМЕНКО (фракция БЮТ) считает, что в Украине отсутствует общественный консенсус относительно изменений к Конституции.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-службы депутата.

„Результаты социологического исследования, проведенного в июне 2008 года „Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики, свидетельствуют о том, что изменения к Конституции Украины не возможны без серьезной общественной дискуссии”, - отмечает Н.ТОМЕНКО.

По его словам, результаты этого всеукраинского опроса демонстрируют, что большинство общественности на сегодняшний день еще не определилось, какие изменения к Основному Закону являются наиболее оптимальными.

„Кроме того, что более 20% опрошенных не определились, мнения остальных граждан серьезно расходятся. Очевидно только то, что значительное количество людей выступает против ликвидации института президентства”, - сказал Н.ТОМЕНКО. В частности, за президентскую республику высказались 19,8%, за президентско-парламентскую 24,8% респондентов. Несколько меньше сторонников оказалось у сильного правительства и парламента. Так, за парламентско-президентскую республику высказались 18,2%, за парламентскую - 16,4% опрошенных граждан.

„Самый главный вывод из этого исследования заключается в том, что попытки изменить Конституцию без серьезного общественного и экспертного обсуждения будут неэффективными. А потому принятие новой Конституции возможно лишь при условии общественного консенсуса относительно изменений Конституции, который на сегодня в Украине отсутствует”, - цитирует Н.ТОМЕНКО его пресс-служба.