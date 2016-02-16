В Раде зарегистрирована резолюция о недоверии Кабмину

Соответствующая информация содержится на официальном сайте парламента.

В частности, отмечается, что "проект постановления об ответственности Кабинета Министров Украины (относительно принятия резолюции о недоверии Кабинету Министров Украины)» зарегистрирован под номером 4080.

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В то же время текст документа в настоящее время не доступен для просмотра.

Автором проекта постановления является председатель фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты заявляли, что в парламенте есть более 150 подписей за рассмотрение вопроса о выражении недоверия правительству, а президент Петр Порошенко отметил необходимость полной перезагрузки правительства.