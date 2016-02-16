В Раду внесли резолюцию о недоверии Кабмину – СМИ
17:15, 16 февраля 2016Политика
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Ее подписали 158 народных депутатов.
Юрий Луценко / УНИАН
Глава фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко внес в Верховную Раду резолюцию недоверия Кабинету министров. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает LB.ua.
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Согласно закону о Кабинете министров, резолюция недоверия считается принятой, если за это проголосовали не менее 226 депутатов. Если она будет поддержана, правительство уйдет в отставку. Если достаточного количества голосов на наберется, этот вопрос нельзя будет поднимать до конца текущей сессии .
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