В Раду внесли резолюцию о недоверии Кабмину – СМИ

Глава фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко внес в Верховную Раду резолюцию недоверия Кабинету министров. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает LB.ua.

Читайте также"Самопомич" и БПП объединились для выражения недоверия Кабмину: 150 подписей собрано

Согласно закону о Кабинете министров, резолюция недоверия считается принятой, если за это проголосовали не менее 226 депутатов. Если она будет поддержана, правительство уйдет в отставку. Если достаточного количества голосов на наберется, этот вопрос нельзя будет поднимать до конца текущей сессии .