Бюджетный комитет ВР признал работу правительства неудовлетворительной

Об этом сообщил во время обсуждения отчета правительства в парламенте член комитета Иван Крулько (фракция "Батькивщина").

«Бюджетный комитет должен сообщить, что работа правительства неудовлетворительна. И мы обращаемся к правительству, которое придет на смену этому, чтобы оно придерживалось Бюджетного кодекса не только относительно сроков представления документа о государственном бюджете, но и о его рассмотрении в бюджетном комитете, в парламенте, относительно качественной подготовки отчета об выполнении бюджета за прошлый год и подготовки основных направлений бюджетной политики», - сказал Крулько.

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Депутат напомнил о голосовании за госбюджет на 2016 год, которое происходило в ночь на 25 декабря, а также о других нарушениях бюджетного процесса.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 25 декабря 2015 года в 4 часа утра приняла закон о государственном бюджете на 2016 год с дефицитом в 3,7% ВВП и с доходами 595 миллиардов гривень.

Согласно украинскому законодательству, правительство должно вносить в парламент проект госбюджета на следующий год не позднее 15 сентября текущего года.

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