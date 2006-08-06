ЕС призывает Януковича продолжить реформы

Европейский Союз призывает новое украинское правительство продолжить реформы, начатые предшественниками.

Как сообщает “Немецкая волна,"комиссар ЕС по вопросам внешней политики Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР в субботу в Брюсселе отметила необходимость создания условий для благосостояния и стабильности в Украине. Комиссар подчеркнула, что принципы демократии, правового государства и гражданских свобод должны быть соблюдены и в будущем.

Кроме того, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР приветствовала намерение нового кабинета продолжить реализацию Плана действий Украина – ЕС и заявила, что Европейский Союз выступает за углубление сотрудничества. По словам еврокомиссара, она намерена провести консультации с новым правительством о подписании расширенного договора, который выходил бы за рамки Плана действий. Новое соглашение может предусматривать создание зоны свободной торговли. Однако для этого необходимо обеспечить вступление Украины во Всемирную торговую организацию, отметила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.