Ющенко сказал Алиеву, что доволен энергетическими проектами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО доволен тем, как продвигаются энергетические проекты между Украиной и Азербайджаном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в начале встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом АЛИЕВЫМ в расширенном составе.

В частности, В.ЮЩЕНКО положительно оценил характер развития отношений между двумя странами.

Он отметил прогресс в переговорах в энергетической сфере, перевод их в прагматическую плоскость. “Я доволен тем, как продвигаются энергетические проекты”, - сказал он. В.ЮЩЕНКО возложил большие надежды на энергетический саммит, который состоится осенью в Баку.

В свою очередь, И.АЛИЕВ выразил удовлетворение темпами развития двусторонних отношений. Он также отметил прогресс в переговорном процессе, заметив, что все обсуждаемые вопросы отвечают национальным интересам Азербайджана.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ, рассказывая о цели визита Президента Украины В.ЮЩЕНКО в Баку, сообщил, что во время сегодняшних переговоров Президентов будет обсуждаться состояние выполнения договоренностей, в том числе, и в энергетической сфере. По его словам, коммерческие компании Украины и Азербайджана прорабатывают будущий контракт на заполнение нефтепровода “Одесса – Броды” технологической нефтью из Азербайджана. А.ЧАЛЫЙ отметил, что после визита И.АЛИЕВА начались переговоры между коммерческими субъектами стран – Укртранснефтью и Государственной нефтяной компанией Азербайджана – о заполнении нефтепровода “Одесса – Броды” технологической нефтью из Азербайджана.

“Мы проговорим возможные соглашения, которые будут регулировать статус евроазиатского энергетического транзитного пространства, а также следующие шаги по запуску “Одесса – Броды” в аверсе”, - сказал А.ЧАЛЫЙ. Также будет обсуждаться вопрос строительства нового нефтеперерабатывающего завода на территории Украины при участии Азербайджана.