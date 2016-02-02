Нардеп Денисенко внес в ВР проект постановления о переименовании Днепропетровска

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Зарегистрировал сегодня проект постановления Верховной Рады о переименовании Днепропетровска в Днепр", - написал он.

По словам депутата, "этого требуют нормы закона о декоммунизации, а также ощущение морального долга перед памятью жертв тоталитарного режима".

Текст документа пока отсутствует на сайте парламента.

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