Нардеп Денисенко внес в ВР проект постановления о переименовании Днепропетровска

20:30, 02 февраля 2016
Общество
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Внефракционный депутат Андрей Денисенко предлагает Верховной Раде переименовать Днепропетровск в Днепр.

днепропетровск / dnpr.com.ua

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Зарегистрировал сегодня проект постановления Верховной Рады о переименовании Днепропетровска в Днепр", - написал он.

По словам депутата, "этого требуют нормы закона о декоммунизации, а также ощущение морального долга перед памятью жертв тоталитарного режима".

Текст документа пока отсутствует на сайте парламента.

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