Нардеп Денисенко внес в ВР проект постановления о переименовании Днепропетровска
20:30, 02 февраля 2016Общество
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Внефракционный депутат Андрей Денисенко предлагает Верховной Раде переименовать Днепропетровск в Днепр.
В Раде предлагают переименовать Днепропетровск / dnpr.com.ua
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Зарегистрировал сегодня проект постановления Верховной Рады о переименовании Днепропетровска в Днепр", - написал он.
По словам депутата, "этого требуют нормы закона о декоммунизации, а также ощущение морального долга перед памятью жертв тоталитарного режима".
Текст документа пока отсутствует на сайте парламента.
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