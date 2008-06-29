Пейнтбольный турнир ”Кубок Шухевича” (5 фото)

20:20, 29 июня 2008
Политика
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Победила команда националистов

Участники пейнтбольного турнира ”Кубок Шухевича”, посвященного памяти главнокомандующего УПА, 28 июня 2008.

Мер Тернополя Роман Заставный принял участие в пейнтбольном турнире вместе с молодежными организациями. Его команда под названием ”Горсовет” заняла третье место, первое место - у команды Конгресса украинских националистов.

Турнир также посвятили Дню молодежи, который отмечается 29 июня.

Мэр Тернополя Роман Заставный

Фото Петра Задорожного / УНИАН

 

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