Пейнтбольный турнир ”Кубок Шухевича” (5 фото)

Победила команда националистов

Участники пейнтбольного турнира ”Кубок Шухевича”, посвященного памяти главнокомандующего УПА, 28 июня 2008. Мер Тернополя Роман Заставный принял участие в пейнтбольном турнире вместе с молодежными организациями. Его команда под названием ”Горсовет” заняла третье место, первое место - у команды Конгресса украинских националистов. Турнир также посвятили Дню молодежи, который отмечается 29 июня. Фото Петра Задорожного / УНИАН

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