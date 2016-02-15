Медведев уверяет, что террористы на Донбассе выполнили значительную долю Минских обязательств

Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews, сообщается на сайте правительства РФ.

"Они (Минские соглашения) должны быть исполнены целиком и полностью всеми сторонами. Мы к этому и призываем всех. Мы призываем тех, кто находится у власти на юго-востоке, мы призываем киевские власти. И дело не в том, что у нас есть какие-то расхождения с киевскими властями, и мы не любим друг друга. Но объективности ради надо признать, что значительная часть того, что должны были сделать на юго-востоке, сделана", — сказал Медведев.

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"Сейчас важнейшим является политическое и юридическое решение тех задач, которые вытекают из Минских соглашений. Кто за это отвечает? Ну, естественно, Украина. Если Украина считает юго-восток частью своей территории, это их правовое поле, это их компетенция, это их полномочия, это полномочия президента, парламента и правительства Украины", — добавил он.

По словам Медведева, власти Украины «не торопятся» выполнять Минские соглашения.

"Может быть, им сложно. Понятно, что у них тяжелый период. Но во имя будущего Украины они просто обязаны это сделать. Это прямая обязанность руководителей – президента Порошенко, правительства Украины и парламента. Найти компромисс, достигнуть конституционного большинства, поменять Конституцию, начать применение ранее принятых законов – все это в их компетенции", — заявил российский премьер.

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По мнению Медведева, часть законов в Украине принята, но не исполняется, часть не принята, некоторые законы приняты, но не подписаны.

"Они должны все это сделать. Как только все это произойдет, можно будет проводить выборы в органы местного самоуправления. Причем, как мы и договорились, по той формуле, которую предложил Франк-Вальтер Штайнмайер, а именно - когда начинается временное применение закона о самоуправлении, а начинается в тот момент, когда проводятся выборы, а потом, когда выборы подтверждаются в рамках процедур ОБСЕ, начинается постоянное применение закона", — сказал премьер РФ.

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Россия говорит об этом все время, добавил он.

"Вот совсем недавно на эту тему президент России говорил с Ангелой Меркель. Вчера я говорил с господином Штайнмайером. Естественно, наши коллеги общаются. Но нужно что-то делать. Мы постоянно об этом говорим нашим украинским коллегам. Вот в этом направлении нужно действовать", — заявил Медведев.

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Справка УНИАН. В Минске 12 февраля 2015 г. состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мероприятий, которым, среди прочего, предусмотрено прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников, проведение местных выборов на Донбассе.

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20 января 2016 года директор Департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев отметил, что за год со дня подписания Минских соглашений из всех пунктов комплекса мероприятий по урегулированию ситуации на Донбассе выполнен только пункт об активизации работы Трехсторонней контактной группы.

Украина выполняет все свои обязательства в рамках Минских договоренностей, в том время как РФ и поддерживаемые ею боевики постоянно нарушают их: не удалось достичь даже режима прекращения огня, боевики вместо отвода тяжелого вооружения активно применяют его, отказываются обмениваться пленными и т.д.