Штайнмайер призвал все стороны на Донбассе выполнять минские соглашения и прекратить боевые действия

В своем заявлении, размещенном сегодня на сайте ОБСЕ, Штайнмайер выразил глубокую обеспокоенность в связи с увеличением случаев нарушения режима прекращения огня на востоке Украины.

Он призвал все стороны на Донбассе в полной мере соблюдать режим прекращения огня и немедленно прекратить все боевые действия.

Читайте такжеШтайнмайер допускает новое обострение на Донбассе, если и дальше "тянуть" с законом о выборах

В частности, Штайнмайер, комментируя ежедневные отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о том, что в последние дни наблюдается значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Донецкой области, что связано с использованием тяжелого вооружения, подчеркнул: "Выполнение (имплементация) Минских соглашений является единственным путем для продвижения вперед, и в связи с этим устойчивый режим прекращения огня является обязательным".

Немецкий министр, одобряя настрой наблюдателей СММ ОБСЕ продолжать осуществлять наблюдение на Донбассе, подчеркнул, что миссия должна иметь возможность выполнять свои обязанности, предусмотренные ее мандатом без ограничений.

"Наблюдателям должна быть предоставлена свобода перемещения, и все стороны должны обеспечить их охрану и безопасность", - заявил Штайнмайер.