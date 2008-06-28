СБУ: ситуация с госзакупками представляет угрозу для страны

Служба безопасности Украины призывает народных депутатов взвешенно подойти к принятию новой редакции закона «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», чтобы сделать невозможным появление в нем пунктов, позволяющим злоупотребление в этой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Тиберий ДУРДИНЕЦ.

По его словам, также необходимо провести антикоррупционную экспертизу норм, закрепленных в соответствующем законопроекте.

Комментируя отношения в сфере госзакупок, сложившиеся на сегодня, Т.ДУРДИНЕЦ сказал: «Существующая на сегодняшний день система государственных закупок практически выведена из-под контроля государства. Основные экспертно-оценочные и регуляторные функции переданы союзу общественных организаций «Тендерная палата Украины», что фактически привело к вымыванию средств из государственного бюджета (в 2007 году – около 1,8 млрд. грн.) в интересах коммерческих структур, дестабилизации производственного процесса и угрожает замедлению социального развития Украины».

Т.ДУРДИНЕЦ объяснил, что почва для возникновения такой ситуации последовательно создавалась, начиная с мая 2000 года, то есть с момента вступления в силу первой редакции указанного закона и регистрации ряда коммерческих предприятий по оказанию консалтинговых, юридических и информационных услуг. Вследствие этого была создана целая система вымывания государственных средств. Как следствие, участник тендера попадал в полную зависимость от коммерческих структур, что приводило к приостановке на 2-3 месяца процедур закупок, а сумма вознаграждения за так называемые «оказанные услуги» достигает в среднем до 13% от общей стоимости предмета закупок.

По словам Т.ДУРДИНЦА, эта ситуация привела к ряду негативных последствий, в том числе угрозе срыва выполнения социальных программ, вероятного возникновения чрезвычайных ситуаций в жизненно важных сферах экономики, обороны и безопасности общества.

Заместитель и.о. председателя СБУ привел примеры, когда в прошлом году под угрозой срыва находились закупки по заказу Министерства обороны, ОАО «Укрнафты», государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь», ГАК «Украинские автомобильные дороги», детских лечебных и других медицинских учреждений, а также выполнение ряда инвестиционных проектов.

Он отметил, что на протяжении 2007-2008 гг. в адрес Президента, Кабинета министров, парламента, Совета национальной безопасности и обороны, Генеральной прокуратуры направлены свыше 20 информаций, в которых четко раскрыты механизмы вымывания государственных средств в процессе организации тендеров, приведены коррупционные схемы и предоставлены конкретные предложения по локализации кризисных явлений.

По фактам злоупотреблений при проведении закупок за государственные средства СБУ возбудила 47 уголовных дел и продолжает доследственную проверку информации относительно других злоупотреблений со стороны отдельных служебных лиц органов исполнительной власти и коммерческих структур; к административной ответственности за нарушение в сфере госзакупок привлечены 72 служебных лица.

Как сообщал УНИАН, 20 мая 2008 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства.

Законопроектом определяется, что уполномоченным органом по вопросам госзакупки является Министерство экономики. При этом не предусматривается существование Тендерной палаты. Планируется, что процедура госзакупок может осуществляться при условии не менее двух тендерных предложений.

При уполномоченном органе предусматривается создание отдельной комиссии, которая состоит из десяти представителей центральных органов исполнительной власти и двух представителей Верховной Рады из комитетов по экономической политике и по вопросам бюджета.

Комиссия осуществляет рассмотрение жалоб, поданных участниками тендеров, направляет уполномоченному органу рекомендации относительно согласования применения процедуры торгов с ограниченным участием и процедуры закупок с одним участником.