ЕС требует от украинских властей немедленно показать убедительные результаты борьбы с коррупцией - заявление

Об этом говорится в заявлении Представительства Евросоюза в Украине по согласию глав дипломатических миссий государств-членов ЕС в Украине, переданном агентству УНИАН.

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«Экономическое и социальное возрождение Украины требует дальнейшего улучшения условий ведения бизнеса, а также неустанной поддержки гражданами реформ, начатых правительством. В частности, срочно необходимы конкретные и убедительные результаты в борьбе с коррупцией», - говорится в заявлении.

В ЕС отмечают, что «одним из главных приоритетов в этом отношении является прозрачность отбора и назначения руководителей государственных предприятий и их финансовой отчетности, а также шагов, осуществляемых для приватизации или ликвидации некоторых таких предприятий в соответствии с программой макроэкономической и финансовой стабилизации, согласованной с международными финансовыми организациями».