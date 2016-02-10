В Украине постоянный "политический триллер", пора перейти на другой жанр - посол Канады

Об этом он заявил в ходе коллегии МВД и Минюста, которую транслировал телеканал "112 Украина".

"Я все же предпочитаю видеть презентацию или документальный фильм, чем постоянный политический триллер Украины "Будет правительство или не будет правительства". Я хочу пожелать на 2016 год переход, скорее, на документальный жанр в творчестве Украины", - заявил посол.

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