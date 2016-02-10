В Украине постоянный "политический триллер", пора перейти на другой жанр - посол Канады
15:43, 10 февраля 2016Политика
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Посол Канады Роман Ващук пожелал Украине в 2016 году перейти на документальный жанр с "политического триллера".
Посол Канады посоветовал Украине другой жанр / Фото: Микола Тис/ZIK
Об этом он заявил в ходе коллегии МВД и Минюста, которую транслировал телеканал "112 Украина".
"Я все же предпочитаю видеть презентацию или документальный фильм, чем постоянный политический триллер Украины "Будет правительство или не будет правительства". Я хочу пожелать на 2016 год переход, скорее, на документальный жанр в творчестве Украины", - заявил посол.
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Как сообщал УНИАН, посол США в Украине Джефри Пайетт считает, что заявление главы Международного валютного фонда Кристин Лагард о возможном приостановлении программы сотрудничества с Украиной из-за отсутствия результатов борьбы с коррупцией является еще одним аргументом в пользу перезагрузки ориентированного на реформы правительства и нулевой терпимости к коррупции.
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