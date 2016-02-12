Из украинских колоний досрочно освободятся около 6000 человек - Портнов

Об этом на своей странице в соцсети написал украинский политик и бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

Всего же, принятый недавно парламентом закон предполагает автоматическое сокращение сроков заключения для 50 000 человек.

"Как, один из авторов Уголовного-процессуального кодекса Украины могу сказать, чем это действие отличается от того, которое мы приняли в 2012 году. Тогда в течении двух месяцев из всех СИЗО страны мы освободили около половины всех подозреваемых в области экономики, предпринимательства и других, исключительно ненасильственных преступлений", - рассказал Портнов.

Он отметил, что тогда на свободу не вышел никто из подозреваемых в убийствах, изнасилованиях или разбоях.

"Сегодня же на свободу выйдут и эти категории преступников. Непродуманные действия украинских властей уже в ближайшие месяцы могут поднять из без того высокий уровень преступности", - предупретил Андрей Портнов.