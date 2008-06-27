Регионалам жаль, что миграция крабов совпала с периодом отставки Тимошенко

БЮТ готовится восстановить численность коалиции, изгнав Игоря Рыбакова из парламента, пишет Украинская правда. По мнению издания, одновременно это должно стать воспитательным мероприятием для других перебежчиков.

Так, на 30 июня, якобы, запланирован секретный съезд БЮТ с повесткой дня о лишении Рыбакова мандата. При отсутствии закона об императивном мандате, легализовать решение съезда блок Тимошенко попробует, руководствуясь... одним из постановлений Конституционного суда, которое выпало из поля зрения общественности.

В прошлом году, напоминает издание, КС вынес на своем заседании решение об отказе в открытии производства по обращению, подписанному 45 депутатами от антикризисной коалиции. Они обжаловали указы Ющенко о роспуске парламента. Конституционный суд отказался рассматривать этот вопрос. КС аргументировал это тем, что 8 из 45 подписантов представления уже не были депутатами по решению съезда БЮТ, который аннулировал их мандаты как перебежчиков. То есть КС, фактически признал законность решений съезда блока Тимошенко о лишении депутатства за невыполнение решений руководящих органов БЮТ. И хотя это было выписано не в регулятивной, а в мотивирующей части вердикта КС, для юристов Тимошенко главным является сам прецедент.

К тому же в пользу Тимошенко, которая старательно выстраивает препятствия на пути своей отставки, может сыграть невольная помощь нардепов из других фракций. В частности, регионалов, которых, замечает издание, в ответственный момент в парламенте просто может не оказаться в достаточном количестве.

"Война войной, а дайвинг в Баренцовом море по расписанию. Никто не способен подвинуть сезон миграции крабов на неделю вперед или назад, чтобы он не приходился на период отставки Тимошенко", - поделился планами на отпуск один из регионалов.