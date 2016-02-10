Министр инфраструктуры Пивоварский заявляет, что НАБУ завело на него дело

Это заявление он сделал в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики.

"Мне известно, что НАБУ открыло на меня уголовное дело по запросу депутата Денисенко, которого я никогда не видел", - сказал он, не уточнив других деталей.

При этом присутствовавший на заседании комитета народный депутат Анатолий Денисенко, в адрес которого прозвучали слова Пивоварского, сообщил, что не делал запрос о возбуждении уголовного дела против министра, и добавил, что в Верховной Раде есть еще два депутата с такой же фамилией.

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Как сообщил УНИАН источник в Мининфраструктуры, дело открыто не против Пивоварского лично, а против должностных лиц министерства.

Напомним, в декабре 2015 года Пивоварский заявил о своей отставке. Одной из причин такого решения министр назвал отсутствие достойных зарплат для чиновников и трудности в переговорах с депутатами. Позже, в феврале этого года, он отозвал из парламента свое заявление об отставке и сообщил о продолжении работы на посту министра.

Пивоварский был назначен на должность министра инфраструктуры 2 декабря 2014 года. До назначения он с конца 2012 года возглавлял крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум", а также работал в инвестиционной компании Dragon Capital (Украина) в должности управляющего директора.