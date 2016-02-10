Борьба с топ-коррупцией: СМИ узнали о влиянии Порошенко на отбор кандидатов в НАБУ

В марте 2014-го года общественники подали первые антикоррупционные законопроекты в ВР, говорится в расследовании "Украинской правды".

Отмечается, что этот пакет законопроектов долгое время находился на изучении в Администрации президента. К тому же, на тот момент исполняющим обязанности президента был Александр Турчинов, и шанс быстро принять пакет законопроектов был упущен.

К антикоррупционным законам вернулись только осенью 2014-го. Тогда всерьез за их изучение взялись юристы президента Порошенко.

"Логика правок заключалась в том, чтобы постараться сократить полномочия НАБУ и ослабить общественный контроль за органом. Но при этом законодательно расширить влияние президента на бюро", – считает эксперт Transparency International Ярослав Юрчишин.

Издание обращает внимание на тот факт, что согласно первоначальному тексту закона, президент лишь церемониально подписывал кандидатуру на пост главы НАБУ, а отбором кандидатов должна была заниматься независимая комиссия.

"Но уже в феврале 2015-го была внесена правка в закон, согласно которой президент получал право выбирать главу из 2-3 кандидатов, прошедших предварительный отбор комиссии", - говорится в расследовании.

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Также юристами Администрации президента не раз предпринимались попытки ограничить общественный контроль за деятельностью НАБУ, например, уменьшить количество участников Общественного совета.

Но все же стоит подчеркнуть, что самая сложная борьба разгорелась вокруг назначения главы.

"В Администрации президента хотели видеть на этой должности грузина Давида Сакварелидзе. Видимо, предполагая, что он может быть более зависимым от президента кандидатом", - отмечает УП.

В свою очередь общественность продвигала на этот пост депутата Виктора Чумака, но в АП были против.

Тогда Артем Сытник победил, оказавшись наиболее компромиссной фигурой. И, кажется, равноудаленной от политического влияния. Такие же пляски, говорится в расследовании, были и вокруг назначения антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Стоит отметить, что от беспристрастной позиции антикоррупционного прокурора зависит многое. Это именно он дает разрешение на применение санкций в отношении подозреваемых, выемку документов, следственные действия. И фактически через него можно повлиять на ход дела, при желании его завалить.

"Тот факт, что Порошенко тайным указом в конце января присвоил генеральское звание Назару Холодницкому, для многих стало сигналом – "Папа хочет показать, кто в доме хозяин", - подытоживается в расследовании.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября генеральный прокурор Виктор Шокин создал Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Согласно закону, прокуратура должна осуществлять надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро.