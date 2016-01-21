Суд обязал НАБУ расследовать действия заместителя Генпрокурора Касько - Игорь Луценко

Эту информацию в комментарии Цензор.НЕТ подтвердил сам Игорь Луценко.

Своим решением суд обязал Национальное антикоррупционное бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сообщение об уголовном правонарушении, совершенное Касько.

"Да, действительно, Соломенский райсуд удовлетворил соответствующую жалобу. Потому что НАБУ вообще не хотело этим заниматься в нарушение закона. Я обжаловал их позицию, и вот вроде как суд на моей стороне, хотя я еще не видел письменного решения - жду. Оно вроде завтра должно быть", - сообщил Луценко.

Луценко неоднократно требовал расследовать получение заместителем Генпрокурора Виталием Касько двух служебных квартир и земельного участка, которые затем были незаконно приватизированы, и привлечь его к ответственности.

Как известно, члены конкурсной комиссии по избранию антикоррупционного прокурора в ноябре 2015 года отказались голосовать за кандидатуру Каська на эту должность после появления информации о махинациях прокурора с квартирами.