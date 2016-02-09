Порошенко заявил, что депутатам не нужна абсолютная неприкосновенность

Народным депутатам не нужна абсолютная неприкосновенность, они должны быть защищены только за отсутствие преследования за свою политическую позицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня на встрече с работниками НАБУ.

«Я не стал ждать, пока депутаты проявят конституциональную инициативу и внес проекты изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. Верховная Рада честно за это проголосовала, за направление его в Конституционный суд, а затем они стали очень заняты, и у них нет времени, и у них руки не дошли, чтобы рассмотреть этот законопроект», - заявил он.

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«Они думали, что если он не был рассмотрен на этой сессии, то он уже исчезает. Я очень счастлив тому, что Верховная Рада приняла изменения в Регламент. Этот созыв народных депутатов должен рассмотреть изменения в Конституцию по сути в первом и втором чтении», - добавил Порошенко и отметил, что этот законопроект получил положительное заключение Конституционного суда.

По словам президента, «сегодня мяч находится на поле Верховной Рады и нужен общественный запрос и общественное давление».

«Итак, депутатам не нужна абсолютная депутатская неприкосновенность, но они должны быть защищены от преследования за свою политическую позицию, за свои выступления в парламенте», - подытожил Порошенко.