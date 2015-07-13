В Раде требуют одновременного снятия неприкосновенности с народных депутатов, судей и Президента

Об этом во время заседания согласительного совета руководителей фракций заявил сопредседатель депутатской группы «Партия Возрождение» Виктор Бондарь.

«Обращаем внимание на заключение Венецианской комиссии, которая говорит о том, что снятие депутатской неприкосновенности – это наше внутреннее дело, но вместе с тем, комиссия обращает внимание на необходимость установить на уровне закона предохранители от политических преследований парламентариев. Нельзя преследовать депутатов за их политические взгляды, деятельность в парламенте и за их собственную политическую позицию», - отметил Виктор Бондарь.

Депутатская группа «Партия Возрождение» готова голосовать за проект Постановления о дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей 1776/П2, внесенным народным депутатом Русланом Князевичем, который предусматривает возможность внесения поправок к проекту закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей.

«Мы бы хотели внести поправки и не допустить преследования парламентариев за политические взгляды, политическую позицию и политическую деятельность. За все остальное – уголовные преступления, нарушение правил дорожного движения - давайте снимать неприкосновенность!», - подчеркнул Виктор Бондарь.

Депутат также сообщил, что депутатская группа «Партия Возрождение» требует заслушать в пятницу Правительство относительно выполнения закона о добровольном объединении общин.

«Постановление Кабмина №214 от 8.04.2015 - запускает процедуру принудительного объединения общин. Таким образом происходит уничтожение мелких деревень и населенных пунктов в областях Украины», - подчеркнул он.

Виктор Бондарь подчеркнул, что партия «Возрождение» обжаловала указанное Постановление Правительства в Киевском окружном административном суде, а также внесла законопроект об отмене соответствующего закона, поскольку партия «Возрождение» выступает против принудительного объединения общин «без логики и обсуждение целесообразности».