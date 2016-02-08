Скандальную переписку Абромавичуса с Пасишником опубликовали (фото)

Скандальную переписку главы МЭРТ Айвараса Абромавичуса и исполнительного директора "Нафтогаза" Андрея Пасишника в своем блоге на "Украинской правде" опубликовал нардеп Сергей Лещенко.

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На скрин-шоте видно, как Пасишник говорит Абромавичусу, что предложение стать заместителем министра ему "поступило от команды Петра Алексеевича (Порошенко – ред.)".

"Меня приглашал к себе Кононенко. Сказал, что с премьером они согласовали", - написал Пасишник Абромавичусу.

Лещенко предполагает, что необходимость назначить Пасишника в Кабмин была вызвана "чрезмерной самостоятельностью" руководства государственной компании "Укргазвидобування". Эта компания раньше была одним из главных источников дохода для влиятельных депутатов из группы "Воля народа", голосами которых часто пользовалась президентская фракция в Раде.

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"Главой компании стал связанный с "Волей народа" Олег Прохоренко, а его первым заместителем – Александр Романюк, которые начали "чистку" в компании, что за полгода позволило сэкономить полмиллиарда только на закупках. Новые менеджеры начали разрывать депозит с банком Москаленко-Еремеева, отменили поставки оборудования по завышенным ценам, а на прошлой неделе расторгли договоры о совместной деятельности", - пишет Лещенко.

"Ценой участия "Воли народа" в роли неформального члена коалиции должно было стать появление близкого им человека в сфере контроля над "Укргазвидобуванням". Таким человеком и является заместитель председателя правления "Нафтогаза", бывший помощник Еремеева и экс-сотрудник предприятий группы "Континиум" Андрей Пасишник", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля, министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра, 4 февраля. Министр подчеркнул, что ключевой причиной его ухода с поста стал конфликт с заместителем главы фракции «Блока Петра Порошенко» Игорем Кононенко.

Напомним, ранее народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко рассказал, что поводом для отставки Абромавичуса стало, в частности, навязывание ему в заместители Сергея Пинькаса, до недавнего времени занимал должность первого заместителя генерального директора государственного концерна "Укроборонпром". По словам Лещенко, лоббирование этого вопроса шло со стороны секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Кроме того, сообщалось, что в заместители министра метил и исполнительный директор.а. заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник, которого лоббировал первый заместитель председателя фракции БПП в Раде Игорь Кононенко. Сам Пасишник признал, что предлагал Абромавичусу свою кандидатуру, но получил с его стороны отказ, поскольку "эта должность исключительно под оборонный комплекс". Андрей Пасишник – исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины", приближенный к парламентской группы "Воля народа".