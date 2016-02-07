В Генпрокуратуре создано новое подразделение "под Кононенко" - нардеп

Об этом "Украинской правде" сообщил нардеп от БПП Сергей Лещенко.

По его словам, задекларированная цель подразделения - борьба с коррупцией, однако это "выглядит странно, учитывая создание независимого Национального антикоррупционного бюро, а также существование Управления по расследованию особо важных дел ГПУ".

"5 февраля 2016 года генпрокурор Виктор Шокин подписал приказ о создании департамента расследования и надзора по уголовным процессам в сферах государственной службы и собственности. При этом в структуре ГПУ было ликвидировано управление по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, занимающими особо ответственное положение, а также отдел, осуществляющий процессуальное руководство в таких процессах", - сообщил депутат.

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По информации Лещенко, новый департамент будет насчитывать 51 человека, тогда как численность ликвидированных подразделений составляет 25 человек.

Ссылаясь на свои источники в БПП, нардеп отметил, что новое подразделение ГПУ "может помогать Кононенко в достижении политических целей".

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