Фракция "Батькивщина" хочет заслушать отчет Абромавичуса – Соболев

Об этом заявил заместитель председателя фракции Сергей Соболев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

По словам Соболева, депутаты от «Батькивщины» хотят услышать от министра о распределении потоков денежных средств на госпредприятиях, о чем Абромавичус заявлял, когда сообщил о намерении подать в отставку.

«Мы хотели бы услышать, как 11 месяцев эти потоки перераспределялись и кем. И почему только тогда, когда эти потоки попытались по-новому перераспределить, прозвучало такое громкое заявление? Что вообще происходит в государственных монополиях и на государственных предприятиях? Кто дальше контролирует их? Вопросов будет много», - сказал Соболев.

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Комментируя заявления о возможном политическом кризисе в связи с отставкой правительства, Соболев отметил, что парламентская коалиция способна выбрать новое правительство и нового премьер-министра.

«Здесь как раз никаких проблем не будет. Вопрос в другом - это правительство никак не может понять, что есть момент, когда лучше уйти самому, а не цепляться за кресла», - добавил Соболев.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля министр экономического развития и торговли Абромавичус заявил о решении подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже 4 февраля.

Министр подчеркнул, что ключевой причиной его увольнения стал конфликт с первым заместителем председателя фракции «БПП» Игорем Кононенко.

«Причина - резкая активизация блокирования любых системных и важных реформ. Это уже не просто отсутствие поддержки или политической воли. Это активные действия, направленные на то, чтобы парализовать нашу реформаторскую работу от неожиданного снятия охраны министра и его семьи до навязывания, под усиливающимся давлением, сомнительных лиц в мою команду и на ключевые должности на госпредприятиях», - сказал Абромавичус.

Он отметил, что такие действия рассматривает как «настойчивые попытки установить контроль за денежными потоками на госпредприятиях, особенно – НАК «Нафтогаз» и оборонной промышленности».