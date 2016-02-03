Нардепы от УКРОПа: Заявление Абромавичуса дает основания считать, что Кононенко злоупотреблял властью

Народные депутаты Украины и члены межфракционного объединения УКРОП Виталий Куприй, Александр Дубинин и Андрей Денисенко подали заявление генпрокурору Виктору Шокину, директору НАБУ Артему Сытнику и заместителю генпрокурора Назару Холодницкому о совершении уголовного правонарушения народным депутатом Украины, первым заместителем председателя депутатской фракции партии «Блок Петра Порошенко» Игорем Кононенко. Причиной заявления стали факты злоупотребления властью Игорем Кононенко, озвученные министром экономического развития и торговли Айварасом Абромавичусом.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил член политсовета УКРОПа Виталий Куприй.

«Айварас Абромавичус заявил об оказанном на него давлении и незаконном влиянии, а также о блокировании работы министерства Игорем Кононенко, в связи с чем министр подал в отставку», – написал нардеп и отметил, что указанное заявление дает разумные основания считать, что нардеп Кононенко совершил злоупотребление властью: это является преступлением, предусмотренным статьей 364 УК Украины.

«Он (Игорь Кононенко. – Ред.) заставлял министра назначать своих людей на высшие руководящие должности как министерств, так и государственных предприятий», – подчеркивает Виталий Куприй и объясняет, что это указывает на коррупционную составляющую в его действиях, «которая вызывает тяжелые последствия для государственных интересов. Такое преступление квалифицируется по статье 363 части 2 УК Украины, которая предусматривает лишение свободы до шести лет».

В совместном заявлении нардепы-укроповцы просят директора НАБУ Артема Сытника немедленно внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование указанных обстоятельств. «Чтобы расследование было эффективным, генпрокурор Шокин должен немедленно внести в Верховную Раду представление о снятии депутатской неприкосновенности с Игоря Кононенко», – отметил член политсовета УКРОПа.

По убеждению Куприя, это позволит осуществить оперативно-розыскные мероприятия (наблюдение, снятие информации со средств связи и т. п.), а также провести обыски определенных помещений. На основании этого следует сформировать надлежащую доказательную базу преступной деятельности, которая станет основанием для подачи в Верховную Раду Украины представления об аресте Игоря Кононенко.

«Если расследование будет проведено не по указанной процедуре и у Кононенко останется депутатский иммунитет, то это следствие станет очередной фикцией ведомства Сытника. И тогда преступники не будут наказаны, а граждане Украины не узнают об истинных масштабах коррупции команды Порошенко», – констатировал Виталий Куприй.