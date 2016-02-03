Порошенко назначил новым председателем Киевской ОГА Мельничука

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня во время рабочей встречи с активом Киевской области.

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«Я здесь, чтобы представить вам нового председателя ОГА», - сказал он и подчеркнул, что принял решение назначить Мельничука на должность председателя Киевской ОГА.

По словам Порошенко, «вся его (Мельничука) жизнь связана со столичным регионом». «Он молодой академик, доктор наук, талантливый ученый, заслуженно стал вице-президентом Национальной академии аграрных наук Украины, где отвечал за координацию инвестиционных проектов», - сказал глава государства, отметив, что Мельничук был участником 12 раундов переговоров по созданию зоны свободной торговли с Евросоюзом.

Кроме того, Порошенко поблагодарил бывшего председателя Киевской ОГА Владимира Шандру за работу во главе области в течение двух самых тяжелых в новейшей истории Украины лет и пригласил его работать своим советником.

Многочисленные сообщения в СМИ называют Максима Мельничука членом «клана Мельничук», председателем которого якобы является его отец, бывший ректор НУБиП Дмитрий Мельничук. Максима Мельничука и его семью обвиняли в продаже земель университета, финансовых махинациях через собственные фирмы.

Также ректора Мельничука критиковали за назначение сына Максима на должность проректора, как и устройство других родственников в университет. После увольнения ректора Министерством образования и науки Максим Мельничук организовал акцию студентов под зданием Кабинета министров с требованием вернуть отца на должность.