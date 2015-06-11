Живущий на одну зарплату глава Киевской ОГА строит за городом огромный дворец (фото, видео)

Об этом говорится в сюжете "Наших грошей".

Поместье на участке площадью 1,5 гектара еще строится, поэтому в реестре недвижимости информации о собственнике нет, но сам глава Киевской ОГА подтвердил собственность своей семьи на него.

"Я вам могу коротко сказать – у меня нет недвижимости в Лесниках. Есть недвижимость в отца, которая не введена в эксплуатацию и там никто не живет. Ну я помогал, и финансово помогал", - признал Шандра.

Адвокаты Шандры рассказали, что участок его отец Николай приобрел в 2008 году за полмиллиона долларов, но об источнике доходов рассказывать не стали.

Тогда Владимир Шандра был министром МЧС, а вообще он работает на госслужбе с 2002 года, когда был избран нардепом. В 2005-2006 годах он был министром промполитики, 2006-2008 – членом наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка, а до 2010 года – главой МЧС. С 2014 года занимает должность председателя Киевской ОГА.

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Шандра задекларировал 1 млн 53 тысячи 830 гривень доходов в 2014 году. Из этой суммы его зарплата составила 82 тыс 472 гривни, доход от авторского права – 226 тыс 382 гривни, дивиденды 6 352 гривни и другие доходы - 738 тыс 624 гривни. Члены семьи губернатора задекларировали 83 тысячи 39 гривень доходов. Из них 72 тысячи гривень составляет зарплата, еще 11 тысяч 39 гривень - проценты, дивиденды.

В то же время, утверждают журналисты, губернатор до сих пор является соучредителем "Промышленно-инвестиционной компании", которая занимается торговлей стройматериалами и строительством.

Рядом с имением Шандры находится полгектара его заместителя Льва Парцхаладзе: участок записан на его жену Лесю. "Там кажется немного больше, чем полгектара. Этот земельный участок был куплен, кажется, в 2011 году по договору купли-продажи", - рассказал сам Парцхаладзе.