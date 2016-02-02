Кипр передал Совету ЕС грамоты о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Об этом сообщил глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский.

Читайте такжеРеферендум в Нидерландах "не убьет" Соглашение об ассоциации Украина-ЕС - МИД

Посол напомнил, что завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом должно подтверждаться передачей ратификационных грамот в Генеральный секретариат Совета ЕС.

"Кипр вчера это передал. Еще осталась Бельгия, в которой последний парламент - потому что там есть 7 парламентов - ратифицировал Соглашение с Украиной в декабре. И Бельгия еще передаст эти свои ратификационные инструменты, и (затем) остаются Нидерланды", - заявил посол.

В то же время на сайте Совета ЕС еще не отмечено, что Кипр завершил внутригосударственные процедуры по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Одновременно сказано, что Бельгия на самом деле уже завершила внутригосударственные процедуры. На сайте Совета ЕС отмечается, что Бельгия передала ратификационные грамоты вчера, 1 февраля.