Порошенко: референдум в Нидерландах о соглашении об ассоциации Украины и ЕС не останавливает его действия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Гааге.

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"Этот референдум не останавливает ассоциации", - заявил Порошенко, добавив, что "часть соглашения об ассоциации – это торговое соглашение, это уникальная возможность для бизнеса в Украине и бизнеса в Нидерландах, потому что есть огромный рынок в Украине и в Нидерландах, и это является очень хорошей возможностью для бизнеса в обеих странах", - отметил он.

"Соглашение об ассоциации – это о реформах, борьбе против коррупции, в защиту демократии и защиту прав человека", - добавил Петр Порошенко.

По его словам, Соглашение об ассоциации с ЕС является рубиконом, который Украина должна перейти, чтобы попрощаться с советским прошлым и построить Европу в Украине.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?". Референдум был инициирован группой GeenPeil.