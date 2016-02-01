Яценюк подчеркнул важность для Украины межпарламентского сотрудничества

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с делегацией спикеров парламентов государств Северной Европы и Балтии.

«Межпарламентское сотрудничество является критически важным для Украины», - сказал Яценюк.

Он также подчеркнул важность обмена опытом между парламентами разных стран.

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Кроме того, по словам Яценюка, для Украины сегодня важен вопрос политической стабильности, которая во многом зависит от парламента и членов коалиции.

Яценюк попросил спикеров парламентов государств Северной Европы и Балтии провести отдельные встречи со всеми фракциями коалиции и народными депутатами, чтобы убедить их следовать путем реформ и в дальнейшем принимать законы, необходимые для выполнения всех критериев, чтобы сделать Украину богатой и успешной, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.