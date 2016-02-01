В БПП призвали Раду поддержать законопроект о создании представительства НАТО в Украине

Об этом сообщает пресс-служба БПП.

Первый заместитель председателя Комитета по иностранным делам Иванна Климпуш-Цинцадзе, выступая на Согласительном Совете, попросила спикера включить в повестку дня сессии Рады два законопроекта: «О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Организацией Североатлантического договора о статусе Представительства НАТО в Украине” и «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве, проект «Поддержка природно-заповедных территорий в Украине».

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«Во вторник, 2 февраля, на заседании Комитета по иностранным делам будет рассматриваться законопроект о ратификации между правительством Украины и Организацией Североатлантического договора о статусе представительства НАТО в Украине. К сожалению, за наши задержки в ВР, часть помощи, которая может быть передана Альянсом, в частности, в части обеспечения кибербезопасности в Украине, не может быть оказана Украине», – сказала Климпуш-Цинцадзе.