Завтра в 11.00 Рада должна рассмотреть проект изменений в Конституцию относительно правосудия - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге после Согласительного совета председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопрос, есть ли в парламенте 226 голосов для принятия этого законопроекта в первом чтении.

“Мы договорились о том, что одним из первых вопросов на завтра, в случае, если будет заключение Конституционного Суда, мы сможем рассмотреть (этот законопроект - УНИАН). Поэтому мы планируем завтра в 11 часов рассматривать Конституцию в части правосудия”, - сказал Гройсман.

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По его словам, “новая Конституция в части правосудия является той, которая соответствует Европейской хартии, которая соответствует заключению Венецианской комиссии”.

“Я убежден в том, что она сделает лучше систему правосудия”, - добавил он и выразил надежду, что все фракции поддержат эти изменения в Конституцию.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 28 января направила в КС доработанный проект Закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)".

Законопроект был внесен в ВР президентом Украины 26 января на замену соответствующего законопроекта, на который Конституционный суд 22 января уже дал положительное заключение.

В отличие от предыдущего варианта, в этом законопроекте, в частности сохраняется право парламента выражать недоверие генеральному прокурору. В первом варианте изменений в Конституцию предполагалось лишить ВР этого права.

Сегодня, 1 февраля, КС признал конституционным доработанный законопроект о внесении изменений в Конституцию в части правосудия.