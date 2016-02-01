КС вынес решение по доработанным изменениям в Конституцию в части правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение КС сегодня обнародовал его председатель Юрий Баулин.

«Конституционный суд Украины пришел к заключению признать соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины доработанный законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части правосудия в редакции от 26 января 2016 года», - отмечается в решении суда.

Также КС отметил, что решение по делу по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения о соответствии доработанного законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия) в редакции от 26 января 2016 года требованиям стст. 157 и 158 Конституции Украины является обязательным к исполнению, окончательным и не может быть обжаловано.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 28 января направила в КС доработанный проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)».

Конституционный суд начал рассмотрение 30 января.

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Данный законопроект был внесен в ВР президентом Украины 26 января на замену соответствующего законопроекта, по которому Конституционный суд 22 января уже дал положительное заключение.

В отличие от предыдущего варианта, в этом законопроекте, в частности, сохраняется право парламента выражать недоверие генеральному прокурору. В первом варианте изменений в Конституцию предполагалось лишить ВР этого права.