Секретарь Совбеза РФ сравнил Украину с фашистской Германией и назвал украинцев и россиян одним народом

Об этом он сказал в интервью «Ассошиэйтед Пресс», опубликованном на сайте Совета безопасности РФ.

«Исторически сложилось так, что в России и на Украине проживает один народ, который в настоящее время разделен. Сейчас украинцев убеждают в том, что русские - их закоренелые враги. В Украине, как когда-то в фашистской Германии, укрепляется крайне правая националистическая идеология. Молодежь воспитывается по учебникам, в которых проводится мысль, что вся история Украины есть история борьбы за независимость от России», - сказал Патрушев.

Он считает, что выбранный Киевом вектор развития фактически поставил Украину «под внешнее управление».

«Киев продолжает нагнетать обстановку, разрывая двусторонние торгово-экономические отношения, прекращая воздушное сообщение с Российской Федерацией, нарушая энергоснабжение Крыма, разрушая гуманитарные связи между нашими народами, делая неприкрытую ставку на силовое решение имеющихся внутригосударственных противоречий», - сказал Патрушев.

Он заявил, что именно США и Европейский Союз организовали в Украине «государственный переворот, в результате которого к власти пришли силы, проводящие антинародную и антироссийскую политику».

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По мнению Патрушева, страна утрачивает свой суверенитет, самостоятельность принятия решений во внутренней и внешней политике. Экономику государства уже контролируют западные компании, а ведущие министерства возглавляют получившие украинское гражданство иностранцы.

При этом, по словам Патрушева, не смотря «на внешнее управление», США, Германия и Франция не могут повлиять на президента Украины Петра Порошенко в части выполнения Минских соглашений.

«Повлиять же на Порошенко в части выполнения подписанных решений способны США, а не Германия и Франция, которые инициировали «нормандский формат» и, на наш взгляд, искренне пытаются помочь в решении проблемы», - сказал Патрушев.

При этом он продолжает не замечать факт оккупации со стороны РФ части Донецкой и Луганской областей.

«Нет никаких оснований возлагать ответственность на Российскую Федерацию за все происходящее на Украине. Россия не является стороной конфликта. Мы - соседи Украины, и как никто другой заинтересованы в том, чтобы в этой стране были мир и спокойствие. Поэтому Россия последовательно выступает за реализацию Минских соглашений. Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы Донецк и Луганск были по-прежнему привержены «Минску-2», - сказал Патрушев.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.

В 12-м докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека, обнародованном 9 декабря 2015 года, говорится, что общее число погибших во время войны на востоке Украины составляет как минимум 9 тыс. 98 человек и еще почти 21 тыс. были ранены.