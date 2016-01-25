Порошенко рассказал, что является мощной мотивацией для РФ выполнять Минские соглашения

Об этом он сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам.

«В условиях, когда падение цен на нефть, резкий рост дефицита госбюджета (России - УНИАН), проблемы с платежным балансом, проблемы с социальными стандартами, с курсом, с инвестициями в РФ», - заявил он.

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«Сегодня это мощная мотивация для того, чтобы прекратить безответственную политику и выйти на выполнение Минских договоренностей», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко заявляет, что Россия платит большую цену за безответственную политику оккупации и агрессию в Украине. Глава государства подчеркнул, что международные санкции против России являются составной Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.