Украина разработала план участия в борьбе против ИГ с возможностью боевых столкновений с российским контингентом - The Independent

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на собственные источники.

Документ с изложением вариантов, который составлен Министерством обороны Украины, по данным издания, будет обсуждаться на следующей неделе во время визита в Киев министра обороны США Эштона Картера.

Отмечается, что план подписан президентом Украины Петром Порошенко. "Мы подготовили целый ряд вариантов нашей поддержке борьбы против ИГ в Сирии, в том числе - возможность отправки войск. Это может привести к потенциальным столкновениям с россиянами", — сообщил источник в украинском правительстве.

Читайте такжеВ СБУ проверят версию о подготовке российскими спецслужбами терактов в Украине под прикрытием ИГИЛ

Издание отмечает, что украинской армии насчитывается несколько подразделений спецназа и разведки общей численностью в семь тысяч военнослужащих, а также воздушно-десантные войска, обладающие высокой боеспособностью. "С точки зрения знания русского языка и русской тактики украинцам нет равных", — добавляет The Independent.