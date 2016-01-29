Послы стран G7 обсудили с украинскими чиновниками вопросы проведения реформ

Об этом посол Италии в Украине Фабрицио Романо сообщил в "Твиттере".

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"Только что вместе с коллегами из G7 встретились с украинскими высокопоставленными чиновниками, ответственными за борьбу с коррупцией", - отметил посол.

Во время встречи обсуждался вопрос проведения реформ.

По словам дипломата, G7 вновь подтвердила поддержку новой прозрачной системе.