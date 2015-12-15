Не стоит торопиться: в Италии заверили, что поддержат продление санкций против России на саммите

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони в понедельник в Брюсселе, передает "ЄвроПравда" со ссылкой на Euobserver.

"Решение о продлении санкций будет принято на основе оценки реализации Минских соглашений и это то, что случится", - отметил он.

В то же время, по словам Джентилони, сейчас нет нужды спешить с этим вопросом.

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"Они (санкции) продолжаются до конца января, поэтому нет никакой необходимости обсуждать их сегодня. Мы считаем, что саммит - это лучшее место для дискуссии", - подчеркнул глава МИД Италии.

Он также выразил удивление сообщениями СМИ о том, что Италия блокирует санкции.

По его словам, нет никаких оснований для таких утверждений.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в начале этой недели во время совещания постоянных послов стран-членов Евросоюза (COREPER) Италия нарушила единство ЕС в вопросе продления санкций против России и начала требовать, чтобы этот вопрос был обсужден на следующей неделе, то есть 17-18 декабря - на саммите ЕС в Брюсселе.